Des panaches de fumée s'élèvaient samedi du site d'une frappe israélienne sur la ville de Tyr, dans le sud du Liban, tandis que les secouristes fouillaient les décombres.
Liban: frappes israéliennes sur la ville de Tyr
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