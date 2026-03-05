Les habitants d'une grande partie du territoire de Cuba, dont La Havane, s'apprêtent à passer une nuit sans courant après une nouvelle panne sur le réseau national, au moment où ils subissent déjà au quotidien l'impact de l'étranglement énergétique imposé par les Etats-Unis.
Panne électrique massive à Cuba, déjà en pénurie de carburant
