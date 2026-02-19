 Aller au contenu principal
Pakistan, nouvelle terre de drogues : quand l'Afghanistan exporte sa crise

information fournie par France 24 19/02/2026 à 12:28

Longtemps simple pays de transit, le Pakistan devient une terre de production et de consommation massive de drogues. En cause : le bouleversement provoqué par le retour des Talibans au pouvoir en Afghanistan en 2021.

