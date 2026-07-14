Ces dernières décennies, la vallée de Hunza, dans le Gilgit-Baltistan, région montagneuse du nord du Pakistan, a connu une mutation spectaculaire : accès élargi à l’éducation, amélioration du système de santé et développement local. La construction d’hôtels et d’infrastructures s’est accélérée et la bétonisation devient de plus en plus visible dans certaines vallées. Mais le Gilgit Baltistan est en première ligne face au changement climatique. Des milliers de glaciers reculent, fragilisant cette économie naissante. Reportage de Shahzaib Wahlah et Ondine de Gaulle.
Pakistan : la vallée du Hunza, joyau touristique, menacée par le réchauffement climatique
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro