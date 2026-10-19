Snipers et hélicoptère au-dessus du palais de justice, policiers cagoulés : le procès aux assises d'un triple narchomicide perpétré en 2020 s'est ouvert sous haute sécurité à Aix-en-Provence, dans lequel sont jugés deux barons des réseaux de drogue marseillais, dont un chef présumé de la DZ Mafia.
Ouverture du procès des tueurs présumés du grand frère d'Amine Kessaci
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro