Le sommet international sur l'espace s'ouvre au Grand Palais, à Paris, sans SpaceX, Blue Origin ni le chancelier allemand Friedrich Merz. Derrière ces absences se joue une autre bataille : celle des nouveaux lanceurs européens, où la France et l'Allemagne sont désormais autant concurrentes que partenaires.
Ouverture d'un sommet international sur l'espace à Paris sur fond de rivalité franco-allemande
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