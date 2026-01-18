L'Ouganda : 2 jours après la présidentielle, internet a été rétabli mais les réseaux sociaux restent bloqués. Museveni a été réélu pour un 7e mandat dans un climat tendu. L’opposition dénonce des intimidations et rejette les résultats.
Ouganda : le blocage des réseaux sociaux maintenu
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro