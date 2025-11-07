 Aller au contenu principal
Orelsan, itinéraire d’un génie

information fournie par France 24 07/11/2025 à 18:30

Rendez-vous avec le rappeur Orelsan, à l’occasion de la sortie de son nouvel album, "La fuite en avant" et de son long métrage "Yoroï". Retour sur ses 25 ans de carrière, sur ses questionnements existentiels et sur ses doutes, jusqu’à à ses nombreuses victoires. Dans cet épisode, Ninho, ainsi que Denise & Shyn offrent les vidéos surprises.

