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Orange "n'a pas de pré-carré" en Afrique, dit la Directrice générale du groupe

information fournie par France 24 19/05/2026 à 13:25

Dans un entretien accordé à France 24 en marge du sommet de Nairobi, Christel Heydemann, Directrice générale d'Orange, assure qu'il n'y a "pas de pré-carré pour Orange" en Afrique et que le groupe ne s'interdit pas d'étendre son implantation. Elle annonce la formation de trois millions de jeunes à l'horizon 2030.

IA: Intelligence artificielle

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