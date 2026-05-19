Dans un entretien accordé à France 24 en marge du sommet de Nairobi, Christel Heydemann, Directrice générale d'Orange, assure qu'il n'y a "pas de pré-carré pour Orange" en Afrique et que le groupe ne s'interdit pas d'étendre son implantation. Elle annonce la formation de trois millions de jeunes à l'horizon 2030.
Orange "n'a pas de pré-carré" en Afrique, dit la Directrice générale du groupe
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