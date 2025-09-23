Alors que plusieurs pays dont la France ont reconnu l'État de Palestine, l'accès à l'eau reste un enjeu majeur dans cette région semi-désertique. Les ressources en eau sont contrôlées par Israël depuis 1967. Les Palestiniens de Cisjordanie et de Gaza souffrent d'un accès limité à l'eau potable. À Gaza, l'aquifère côtier est pollué et les infrastructures d'approvisionnement, endommagées par les conflits, aggravent la crise.
L'accès à l'eau, enjeu vital pour les Palestiniens
