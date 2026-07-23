L'incendie d'origine probablement accidentelle qui menace Lège-Cap-Ferret au nord du bassin d'Arcachon (Gironde) a désormais parcouru 3.400 hectares, selon un dernier bilan jeudi de la préfecture, qui a ordonné l'évacuation préventive de près de 20.000 habitants et touristes.
"On a eu très peur": 3.400 hectares brûlés et plus de 20.000 évacués en Gironde
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro