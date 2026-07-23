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"On a eu très peur": 3.400 hectares brûlés et plus de 20.000 évacués en Gironde

information fournie par AFP Video 23/07/2026 à 17:37

L'incendie d'origine probablement accidentelle qui menace Lège-Cap-Ferret au nord du bassin d'Arcachon (Gironde) a désormais parcouru 3.400 hectares, selon un dernier bilan jeudi de la préfecture, qui a ordonné l'évacuation préventive de près de 20.000 habitants et touristes.

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