Cinq personnes ont été percutées "volontairement" ce matin sur l'Ile d'Oléron par un conducteur lors d'un "périple qui a duré environ 35 minutes", dont deux personnes "en urgence absolue", indique le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez qui s'est rendu sur place, à Saint-Pierre d'Oléron.
Oléron: 5 personnes renversées, deux grièvement blessées (Nuñez)
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro