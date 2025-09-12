Trois mineurs ont été interpellés après le passage à tabac d'un policier jeudi à Tourcoing (Nord), a annoncé vendredi le ministre démissionnaire de la Justice Gérald Darmanin.
Agression d'un policier à Tourcoing: trois mineurs interpellés
