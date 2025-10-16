La consommation d'œufs explose en France : +4,2 % au premier trimestre 2025, avec un record de 226 œufs par habitant en 2024. Peu chers, faciles à cuisiner et riches en protéines, ils séduisent face à la hausse des prix de la viande et du poisson. Mais cette demande croissante met la filière sous tension, entre production limitée et concurrence étrangère.
Oeuf : pourquoi les étals sont souvent vides en supermarchés ?
