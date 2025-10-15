Les "bad trips" liés au CBD, vendu légalement en France dans un réseau d'environ 2.000 boutiques, bureaux de tabac et sites Internet, se multiplient. Les autorités sanitaires ont déjà recensé plusieurs centaines de cas d'intoxication depuis début 2024. Enquête sur le CBD trafiqué, contenant des substances dangereuses, pouvant conduire aux urgences.
Enquête: flambée des "bad trips" liés au CBD trafiqué
