Le cercueil de Vincent Belorgey, alias DJ Kavinsky, figure phare de la scène électro française, arrive à l'église Saint-Pierre de Montmartre. L'artiste emblématique de la French Touch a été retrouvé mort à son domicile parisien le 29 juillet, quelques jours avant son 51e anniversaire. IMAGES
Obsèques à Paris de DJ Kavinsky: arrivée du cercueil
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