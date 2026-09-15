Chapeaux de paille, lunettes, chemises de nuit: 285 objets du quotidien de Brigitte Bardot seront mis aux enchères le 21 septembre à Paris, après une semaine d'exposition en accès libre.
Objets personnels et souvenirs de Brigitte Bardot aux enchères à Paris
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