Alors que la guerre Moyen-Orient est entrée dans son dixième jour, le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), Rafael Grossi, estime, dans un entretien accordé à France 24, que les négociations sur le nucléaire iranien restent nécessaires pour "arriver à un Moyen-Orient prévisible et stable".
Nucléaire iranien : il est "nécessaire d'arriver à un accord diplomatique", selon Rafael Grossi
