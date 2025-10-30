Les Etats-Unis annoncent avoir mené une nouvelle frappe contre un navire présenté comme lié au trafic de drogue dans l'est de l'océan Pacifique, tuant "quatre hommes narco-terroristes", dans le cadre d'une campagne militaire de l'administration Trump très critiquée dans la région. IMAGES
Nouvelle frappe américaine dans le Pacifique contre des narcotrafiquants présumés (Pentagone)
