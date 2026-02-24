"Le statu quo n'est pas une option viable" et reviendrait à abandonner "les idéaux républicains, le progrès social et la construction renouvelée de la paix sur le territoire", déclare le Premier ministre Sébastien Lecornu en ouverture de l'examen au Sénat de la réforme constitutionnelle sur l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie. SONORE
Nouvelle-Calédonie: "le statu quo n'est pas viable", prévient Lecornu
