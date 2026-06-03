Après onze jours d'attente, le président Bassirou Diomaye Faye a composé un nouveau gouvernement avec trente ministres dont quatre femmes ce lundi. Une équipe sans la participation du Pastef – le parti dirigé par son ancien Premier ministre, nouveau président de l'Assemblée nationale et compagnon de route de longue date, Ousmane Sonko. Les explications avec notre correspondant à Dakar, Elimane Ndao.
Nouveau gouvernement au Sénégal : une nouvelle équipe de 30 ministres dont 4 femmes
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