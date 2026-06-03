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Nouveau gouvernement au Sénégal : une nouvelle équipe de 30 ministres dont 4 femmes

information fournie par France 24 03/06/2026 à 11:06

Après onze jours d'attente, le président Bassirou Diomaye Faye a composé un nouveau gouvernement avec trente ministres dont quatre femmes ce lundi. Une équipe sans la participation du Pastef – le parti dirigé par son ancien Premier ministre, nouveau président de l'Assemblée nationale et compagnon de route de longue date, Ousmane Sonko. Les explications avec notre correspondant à Dakar, Elimane Ndao.

Crise de gouvernement

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2 commentaires

  • 12:29

    4 femmes sur 30 ministres, ça donne une proportion de seulement 13%. On est loin de la parité hommes / femmes à 50/50 recherchée et le plus souvent atteinte dans les démocraties européennes. Est-il besoin de rappeler que le Sénégal est peuplé à 95% de musulmans ?

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