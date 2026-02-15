En marge de la Conférence sur la sécurité de Munich, le président Volodymyr Zelensky a déclaré samedi que se retirer du territoire ukrainien dans la région de Donetsk serait "un peu fou".
« Nous ne pouvons pas nous retirer de notre propre territoire », déclare Zelensky à Munich
