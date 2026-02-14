En mars 2025, le Canada a lancé sa première stratégie mondiale pour l’Afrique. Une nouvelle politique étrangère qui se veut avantageuse tant pour les partenaires canadiens et africains. L'ambassadeur Ben Marc Diendéré, envoyé spécial du Canada pour l’Afrique, était l'invité du Journal de l'Afrique.
La "stratégie mondiale" du Canada pour l'Afrique
