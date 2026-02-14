Dans un message du président palestinien, lu par son Premier ministre samedi à Addis Abeba, Mahmoud Abbas, appelle à la levée de "tous les obstacles" imposés selon lui par Israël à la mise en œuvre de la deuxième phase du cessez-le-feu à Gaza.
Cessez-le-feu à Gaza: Abbas appelle à "lever tous les obstacles" imposés par Israël
