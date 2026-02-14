Retour sur l'affaire Epstein, "scandale du siècle" et symbole de l'impunité aux yeux du grand public, qui a aussi conforté les complotistes dans leurs certitudes. Quelles conséquences sur la confiance dans les élites, dans la classe politique, après cela? Quel impact sur nos démocraties? La philosophe Gloria Origgi, autrice de "La vérité est une question politique" (Editions Albin Michel, 2024), était l'invitée d'Au Cœur de l'Info.
Gloria Origgi : "l'affaire Epstein va favoriser les partis populistes, critiques des élites"
