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Nouchka Simic : "Il y a encore pleins d'idées reçues sur la nutrition sportive"

information fournie par France 24 13/04/2026 à 23:14

Faut-il faire du sport à jeun ou après avoir mangé une assiette de féculents ? Est-ce utile de consommer des barres hyperprotéinées ou des boissons énergétiques pendant l’effort ? La diététicienne du sport Nouchka Simic répond à toutes les questions que se posent les sportifs .Elle propose régulièrement des conseils sur les réseaux sociaux. Ancienne championne de France d'aviron, elle pratique aujourd'hui l'ultra-trail où elle applique ses enseignements.

Sport

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