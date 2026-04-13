Faut-il faire du sport à jeun ou après avoir mangé une assiette de féculents ? Est-ce utile de consommer des barres hyperprotéinées ou des boissons énergétiques pendant l’effort ? La diététicienne du sport Nouchka Simic répond à toutes les questions que se posent les sportifs .Elle propose régulièrement des conseils sur les réseaux sociaux. Ancienne championne de France d'aviron, elle pratique aujourd'hui l'ultra-trail où elle applique ses enseignements.
Nouchka Simic : "Il y a encore pleins d'idées reçues sur la nutrition sportive"
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