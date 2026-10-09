Le jean est le vêtement le plus communément porté au monde, et aussi l'un des plus jetés. Pourtant, usé, taché ou même craqué, il peut avoir une seconde vie. Une entreprise française le transforme en isolant sain, résistant au froid, au chaud et même au bruit, une manière de protéger durablement nos maisons. La durée de vie d'un jean est, en moyenne, de trois ans. Recyclé en isolant, il peut durer, au moins, un demi-siècle.
Nos jeans craqués peuvent nous isoler du bruit, des canicules et du froid
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