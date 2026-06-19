"Ror ! Ror ! Ror !" ont scandé les députés norvégiens en mimant le geste de l'aviron lors d'une séance du Parlement norvégien, jeudi, afin d'exprimer leur soutien à leur équipe participant à la Coupe du monde de football.
Norvège: les députés entonnent le chant des rameurs en soutien à leurs footballeurs
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