Dans son premier site robotisé en France, construit en 2019, le géant Amazon tourne à plein régime avant Noël. Les salariés se relaient pour acheminer jusqu'à un million de colis en 24 heures, avec "en cette période de pic d'activité, 33% d'articles en plus", selon le directeur des lieux.
Noël : l'entrepôt d'Amazon à Brétigny tourne à plein régime
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro