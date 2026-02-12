Nils est la 3è tempête d'importance à toucher la France depuis le début de l'hiver, après Benjamin en octobre et Goretti en janvier. Cette succession de tempêtes est un "rail de dépressions" tout à fait normal en hiver. Ce qui l'est moins, c'est la force de ces tempêtes. Nils a été fortement amplifiée par le réchauffement climatique, les scientifiques du ClimaMeter l'affirment. Ils ont noté une augmentation de la vitesse des vents et une pluviométrie renforcée.
Nils, une tempête amplifiée par le dérèglement climatique
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro