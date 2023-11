Nicolas Bay (Reconquête!) : "Il faut alléger la fiscalité pour rendre l'argent aux Français !"

information fournie par Ecorama : La Grande Interview • 07/11/2023 à 14:05

Nicolas Bay, vice-président de Reconquête!, était l'invité de l'émission Ecorama du 7 novembre 2023, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com. Parmi les sujets abordés : le risque géopolitique et son impact sur l'économie et la croissance française, le ralentissement de l'inflation, la fraude sociale et fiscale, les prévisions de croissance pour 2024 et le marché de l'emploi.