Nicolas Baverez : "On est dans une impasse complète, alors que le quinquennat n'a pas un an !"

information fournie par Ecorama : La Grande Interview • 05/04/2023 à 14:05

Nicolas Baverez, économiste, essayiste et auteur du livre "Démocraties contre empires autoritaires" aux éditions de L'Observatoire, était l'invité de l'émission Ecorama du 5 avril 2023, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com. Il a livré son point de vue sur le voyage d'Emmanuel Macron en Chine et l'échec de la réunion entre Elisabeth Borne et l'intersyndical à Matignon.