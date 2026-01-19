Des New-Yorkais brandissent des drapeaux et scandent des slogans lors d'un rassemblement de solidarité avec les manifestants iraniens, pour dénoncer la répression du mouvement de contestation en Iran.
New York: rassemblement en solidarité avec les manifestants iraniens
