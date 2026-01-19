Invité de France 24, le ministre marocain du Commerce et de l’Industrie, Ryad Mezzour, dresse un bilan très positif de la Coupe d’Afrique des nations organisée au Maroc. Malgré les débordements qui ont entaché la finale, il met en avant des retombées économiques majeures et voit dans cette CAN une répétition générale avant la Coupe du monde 2030.
CAN 2025 : Ryad Mezzour salue une édition "parmi les plus rentables de l’histoire" pour le Maroc
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro