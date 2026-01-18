Des soutiens de Reza Pahlavi, fils de l'ancien chah d'Iran qui vit aux Etats-Unis, manifestent à Paris, alors que plusieurs milliers de personnes ont déjà défilé la veille en France à l’appel de différents collectifs pour afficher leur solidarité avec le mouvement qui a défié le pouvoir iranien et été visé par une répression qui a fait des milliers de morts. IMAGES
A Paris, des manifestants scandent le nom du fils de l'ancien chah d'Iran
