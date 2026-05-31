Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a estimé dimanche que la prise de la forteresse de Beaufort, dans le sud du Liban, est un "tournant décisif" dans l'offensive de l'armée israélienne contre le Hezbollah dans le pays voisin.
Netanyahu affirme que la prise de la forteresse de Beaufort au Liban est un "tournant décisif"
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