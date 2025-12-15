 Aller au contenu principal
Nesly et Mikl : une seule voix portée par deux cœurs

information fournie par France 24 15/12/2025 à 15:26

Leur univers musical est un savant mélange de zouk, R’n’B, maloya et afrobeat, créant un véritable pont entre leurs racines et leurs influences respectives. À travers des textes sincères, ils explorent l’amour, les liens fragiles, la résilience et les émotions profondes. Des mélodies qui touchent l’âme tout en faisant vibrer les corps. Aujourd'hui dans À l'Affiche Planète Afro, ils sont venus présenter leur album en commun : "Alchimie".

