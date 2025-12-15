Leur univers musical est un savant mélange de zouk, R’n’B, maloya et afrobeat, créant un véritable pont entre leurs racines et leurs influences respectives. À travers des textes sincères, ils explorent l’amour, les liens fragiles, la résilience et les émotions profondes. Des mélodies qui touchent l’âme tout en faisant vibrer les corps. Aujourd'hui dans À l'Affiche Planète Afro, ils sont venus présenter leur album en commun : "Alchimie".
Nesly et Mikl : une seule voix portée par deux cœurs
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro