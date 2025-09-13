La capitale népalaise commence à retrouver son calme, après les violentes manifestations anti-corruption qui ont fait plus de 50 morts, alors que la nomination de Sushila Karki au poste de Première ministre suscite l'espoir qu'elle saura lutter contre la corruption et renforcer la gouvernance.
Népal: L'espoir s'installe avec la nomination d'une Première ministre
