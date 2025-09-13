Benjamin Pavard, Angel Gomes et Nayef Aguerd ont inscrit leurs premiers buts sous le maillot marseillais lors de la victoire contre Lorient (4-0) vendredi soir, en ouverture de la quatrième journée de Ligue 1.
Marseille déroule contre Lorient avant d'affronter le Real Madrid
