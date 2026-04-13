Ni tout-à-fait neuf, ni vraiment d’occasion. Le reconditionnement est une troisième voie pour éviter de jeter ou de puiser dans les ressources naturelles. Une pratique maîtrisée par l’industrie automobile, mais ignorée jusqu’ici par le secteur de la plaisance. Or, rien qu’en France, première productrice mondiale de voiliers, 250 000 bateaux pourrissent dans les ports, les jardins ou les décharges. Aux portes de la Bretagne, une start-up a décidé de faire du neuf avec du vieux.
Nautisme, plaisance... Le reconditionnement a le vent en poupe
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