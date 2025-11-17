Faute de routes praticables, ils sont partis en pirogue et ont péri dans les eaux sombres du fleuve Congo: à Mbandaka, ville du nord-ouest de la RDC, le cimetière accumule les victimes des tragiques naufrages qui se répètent dans la région enclavée.
Naufragés du fleuve Congo, le lourd prix du manque de routes
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro