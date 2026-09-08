Trente-et-un morts ou disparus, dont un enfant, lors d'une nuit de cauchemar dans la Manche en novembre 2021: le tribunal correctionnel de Paris juge 14 passeurs présumés dans le pire naufrage connu de migrants tentant de rallier l'Angleterre. "C'est le procès de la cupidité, du cynisme, de l'inhumanité", dit à la presse Emmanuel Daoud, avocat de parties civiles, avant l'ouverture de l'audience.
Naufrage de migrants: "le procès de la cupidité, du cynisme, de l'inhumanité" (avocat)
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