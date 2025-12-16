"J'en ferai (des visites, ndlr) dans les prochains jours pour aller chercher dans les pays où sont les têtes de réseaux de la coopération, pour pouvoir saisir leurs biens, pour pouvoir (les) arrêter, nous les restituer", déclare le président français Emmanuel Macron concernant les narcotrafiquants lors d'un échange avec les lecteurs de La Provence à Marseille. SONORE
Narcotrafic : Macron veut traquer les têtes de réseaux qui opèrent à l'étranger
