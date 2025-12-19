Nous recevons deux actrices aux passés d’humoristes. Louise Bourgoin et Muriel Robin nous parlent de leur duo explosif mère‑fille au cinéma. Le film "La Pire Mère Au Monde" sort le 24 décembre prochain. Un premier film signé Pierre Mazingarbe, au rythme endiablé qui mélange humour, émotions et action, sur fond d’enquête policière.
Muriel Robin et Louise Bourgoin : un duo mère-fille explosif dans "La pire mère au monde"
