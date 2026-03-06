La cheffe des députés du Rassemblement national Marine Le Pen, accueillie par une foule et apostrophée par des manifestants antifascistes, vient soutenir la candidate aux municipales Céline Porquet à Bourg-Saint-Andéol en Ardèche, à neuf jours du premier tour.
Municipales: Le Pen en visite pour soutenir la candidate à Bourg-Saint-Andéol
