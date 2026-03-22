Édouard Philippe vote au Havre (Seine-Maritime) pour le deuxième tour des élections municipales. L'ancien Premier ministre, qui a fait de sa réélection au Havre un prérequis à sa candidature à la présidentielle de 2027, a été l'un des premiers responsables politiques à voter peu après 08H00.
Municipales: l'ancien Premier ministre Édouard Philippe vote au Havre
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