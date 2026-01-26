Le maire de Marseille, Benoît Payan, annonce, lors d'une conférence de presse, la candidature du militant écologiste et anti-drogue Amine Kessaci sur la liste d'union de gauche aux prochaines élections municipales, en dépit des lourdes contraintes de sécurité pesant sur lui.
Municipales: Amine Kessaci candidat à Marseille sur la liste de Benoît Payan
