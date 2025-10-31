Le Times de Londres aurait publié un article affirmant que l’ancien maire de New York, Bill de Blasio aurait critiqué le programme de Zohran Mamdani, le candidat démocrate en tête de tous les sondages. L’article a vraiment été publié mais Bill de Blasio a démenti avoir tenu ces propos. Le journal britannique s’est en fait entretenu avec un homonyme de l’ancien maire de New York.
Municipale à New York : l’incroyable bourde du Times of London
