100% ETF : investir dans la richesse de la cote européenne

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Souvent sous-estimée, la richesse de la cote européenne est paradoxalement mal connue des investisseurs. Dans ce nouveau numéro de 100% ETF, Olivier Taek, Co-responsable Distribution France chez BlackRock, parle des indices qui comptent, des valeurs emblématiques et des différents secteurs qui font la force de l'économie européenne. Il présente également les ETF qui sont pertinents pour cette stratégie d'investissement.