Le baril de Brent a dépassé, lundi, les 100 dollars pour la première fois depuis 2022, suscitant l’inquiétude des places boursières. Ce prix à la hausse du pétrole, dont on ne connaît pas la durée, pourrait inciter des industriels européens à se fournir outre-Atlantique. Les explications avec Olivier Appert, conseiller du centre énergies de l'IFRI.
Moyen-Orient : Faut-il craindre une crise pétrolière ?
