 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Moyen-Orient : Faut-il craindre une crise pétrolière ?

information fournie par France 24 09/03/2026 à 18:38

Le baril de Brent a dépassé, lundi, les 100 dollars pour la première fois depuis 2022, suscitant l’inquiétude des places boursières. Ce prix à la hausse du pétrole, dont on ne connaît pas la durée, pourrait inciter des industriels européens à se fournir outre-Atlantique. Les explications avec Olivier Appert, conseiller du centre énergies de l'IFRI.

Proche orient

Vidéos les + vues

1

Droits des femmes: le cortège s'élance à Paris avec Gisèle Pélicot et sa fille

information fournie par AFP Video 08 mars
2

Après la frappe israélienne sur un hôtel chic de Beyrouth, les Libanais "en sécurité nulle part"

information fournie par AFP 08 mars
3

Joshua Zarka: "la guerre, tant en Iran qu'au Liban, nous a été imposée"

information fournie par France 24 08 mars
4

Anne L'Huillier: "le fait que Marie Curie a existé a été très important pour moi"

information fournie par France 24 08 mars
5

Silifatou Amanké Bouari, première femme à diriger le lycée militaire de Natitingou

information fournie par France 24 08 mars
6

Mojtaba Khamenei, nouveau Guide suprême de l'Iran: "La légitimité du sang"

information fournie par France 24 07:40
7

Israël bombarde à nouveau Beyrouth, combats dans l'est du Liban

information fournie par AFP 08:32
4
8

Ligue 1 : Lens s'impose face à Metz et revient à un point du PSG

information fournie par France 24 09:09
1

Israël affirme que les frappes au Liban pourraient durer de "nombreux jours"

information fournie par AFP Video 02 mars
1
2

Affaire Elisa Pilarski: Christophe Ellul défend son chien Curtis, "jamais" agressif "avant le drame"

information fournie par AFP 03 mars
4
3

Israël lance une nouvelle vague de frappes contre l'Iran, les Etats-Unis revendiquent près de "2.000 cibles" touchées

information fournie par AFP 04 mars
19
4

Moyen-Orient: le ministre de l'Économie se veut rassurant sur l'impact du conflit en France

information fournie par AFP 03 mars
6
5

Guerre en Iran : pourquoi l'or n'en profite pas plus ?

information fournie par Ecorama 03 mars
2
6

Macron s'adressera aux Français ce mardi à 20H00 sur la situation au Moyen-Orient

information fournie par AFP 03 mars
2
7

Trump dit que l'Iran allait "attaquer en premier"

information fournie par AFP Video 03 mars
1
8

Top 5 IA du 04/03/2026

information fournie par Libertify 05 mars
1

Simple correction ou descente aux enfers pour le Bitcoin ?

information fournie par Ecorama 09 févr.
6
2

Stellantis : que faire après la sortie de route de l’action ?

information fournie par Ecorama 10 févr.
1
3

Patrick Artus : "L'or et le bitcoin sont un gâchis d'épargne !"

information fournie par Ecorama 10 févr.
6
4

Strategy, l’entreprise reine du bitcoin, s’effondre en bourse

information fournie par The Conversation 17 févr.
1
5

CAC 40, or, bitcoin, pétrole : faut-il acheter ou vendre ?

information fournie par Ecorama 11 févr.
1
6

Top 5 IA du 11/02/2026

information fournie par Libertify 12 févr.
7

Marchés financiers : quand une good news devient une bad news…

information fournie par Ecorama 12 févr.
1
8

La cardiologie en pleine renaissance : Trois axes d'innovation clés

information fournie par Goldman Sachs 13 févr.
1

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank